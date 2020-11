Turnerbund saniert seine Anlage in Bartholomä

Foto: stb

Fast auf den Tag genau 50 Jahre nachdem das Sport– und Bildungszentrum des Schwäbischen Turnerbunds (STB) eröffnet wurde, rollten nun die Bagger an. In den kommenden Monaten wird die Anlage mit Sanierungs-​Maßnahmen für knapp neun Millionen Euro auf den neusten Stand gebracht.

Dienstag, 03. November 2020

Gerold Bauer

Bartholomä als Bildungsstätte spielt für den STB weiterhin eine elementare Rolle. Warum das so ist, steht am 4 . November in der Rems-​Zeitung!



Ziel dabei ist, neben energetischen Aspekten, den heutigen Anforderungen wieder zu entsprechen. Schwerpunkte sind die Schlafmöglichkeiten und die Gastronomie – außerdem wird aus der Gerätturnhalle eine Multifunktionshalle.

