Achtung Glatteisgefahr!

Foto: hs

Es war genau vor einer Woche: Da krachte es auf der Brücke der B 298 bei Mutlangen. Grund: Plötzlich auftretendes Glatteis! Heute nacht oder auch morgen früh ist wieder mit Glatteis zu rechnen, aber nicht nur auf Brücken. Die Temperaturen sinken in den Minusbereich. Möglicherweise ist auch mit leichtem Schneefall zu rechnen. Deshalb unser Tipp an alle Autofahrer: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an.