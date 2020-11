Waldstetter Wunschbaum

Auch in diesem Jahr ließen es sich die Verantwortlichen und die Belegschaft der Waldstetter Firma PTS-​Prüftechnik nicht nehmen, mit einem Wunschbaum finanziell nicht so gut gestellten Kindern, Jugendlichen und Senioren zu Weihnachten einen kleinen Wunsch zu erfüllen und möglichst vielen Menschen die Adventszeit zu verschönern.

Schöner könne die Woche nicht beginnen, wenn man in der Lage sei, Mitmenschen eine Freude zu machen, so der Schultes. Die Erfüllung kleiner Wünsche für junge und alte Menschen, deren Geldbeutel nicht so üppig gefüllt sei und die z.T. am Rande der Gesellschaft leben, sei eine Herzensangelegenheit. Und es zeuge von großer Wertschätzung wenn man sage „ Wir wollen Gutes tun“. Diese schöne und menschenwürdige Aktion sei wieder einmal typisch Waldstetten: man verbinde sich, stehe zusammen und ziehe gemeinsam an einem Strang. Was für Wünsche am Baum hingen, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

