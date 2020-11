Weihnachtsgalerie im Labor im Chor

Fotos: nb

Allein ein kurzer Blick durch die großen Fenster verrät es: Es weihnachtet im Labor im Chor. Am Mittwoch öffnet die Galerie für zeitgenössisches Kunsthandwerk ihre Türen. Wie immer haben Maria Hokema, Angela Munz und Alkie Osterland exklusive Arbeiten aus kleinen Werkstätten zusammengestellt und großen Wert auf beste Materialien und Verarbeitung gelegt.

Montag, 30. November 2020

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer



„Die Galerie bietet so ein visuelles und haptisches Erlebnis, das wir in diesen digitalen Zeiten brauchen“, erklärten die Macherinnen der Weihnachtsgalerie. Schals aus Kaschmir und Seide gibt es ebenso zu kaufen wie gestickte Engel in Porzellanrahmen, individuelle Becher und Tassen, wunderschöne Taschen, Glaskunst und Schmuck.





Was das Besondere an den individuellen Einzelstücken ist und weshalb die Öffnungszeiten erweitert wurden, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



