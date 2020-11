Telefonbetrüger hatten keinen Erfolg

Am Dienstag wurden der Polizei im Rems-​Murr-​Kreis zwischen 9 . 15 Uhr und 20 : 30 Uhr insgesamt 31 Anrufe gemeldet, bei denen sich Betrüger als Polizeibeamte oder als Verwandte ausgaben. Insbesondere im Raum Waiblingen, Schorndorf und Winnenden versuchten die Betrüger ihr Glück. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch, sodass es in keinem Fall zu einem Vermögensschaden kam.

–Seien Sie am Telefon misstrauisch. Rufen Sie beim geringsten Zweifel selbst bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt.

- Legen Sie auf und suchen sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.





Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und rufen Sie unverzüglich die Nummer 110 an!

Das Polizeipräsidium Aalen weist aus gegebenem Anlass nochmals auf die Verhaltenshinweise bei Betrugsanrufen hin:- Geben Sie am Telefon niemals Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis.- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung.- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.- Erfragen Sie beim angeblichen Verwandten Dinge die nur die echte Person wissen kann.

