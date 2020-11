„Stauferfries“-Ausstellung in der Kreissparkasse

Für eine erste große, öffentliche Präsentation der künstlerischen Projekts „Stauferfries“ hat jetzt die Kreissparkasse Ostalb dem Gmünder Verein Stauferfries das Foyer ihrer Hauptstelle an der Uferstraße zur Verfügung gestellt. Dort können Interessierte den ersten Entwurf für den Stauferfries bewundern und sich über das Projekt dieser bürgerschaftlichen Initiative informieren.

Donnerstag, 05. November 2020

Gerold Bauer

Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Richard Arnold setzt der Verein Stauferfries seine Bemühungen fort, um möglichst rechtzeitig zum Europäischen Stauferjahr 2022 ein einzigartiges Monument zu realisieren. Auf der Grundlage des Entwurfs des Künstlers Ballehr soll an der Fassade der Remsgalerie in der Ledergasse ein 60 Meter langes Kunstwerk entstehen. Der Fries soll an das Herrschergeschlecht der Staufer insgesamt und an den Einzug des letzten Stauferkaisers Konradin in Gmünd erinnern.





