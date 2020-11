100 Jahre St. Johannes Baptist in Wißgoldingen

Eigentlich hätte Bischof Dr. Gebhard Fürst am Sonntag nach Wißgoldingen kommen wollen, um mit der katholischen Kirchengemeinde das 100 -​jährige Bestehen der Kirche St. Johannes Baptist zu feiern. Schließlich war zur Einweihung auch sein Vorgänger dort. Leider hat der Oberhirte nun absagen müssen. Die Samstags-​Reportage der Rems-​Zeitung befasst sich dennoch mit dem außergewöhnlichen Gotteshaus.

100

Wer sich die Katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Wißgoldingen bei einem Rundgang anschaut, und etwas von Architektur versteht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. DasGotteshaus weist einen merkwürdigen Stilmix auf. In ihrer aktuellen Form wurde die Kirche vor genauJahren geweiht. Natürlich, und eben das ist an dem „Durcheinander“ der Architektur ablesbar, gibt es schon viel länger eine Kirche in Wißgoldingen.

