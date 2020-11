Dietrich-​Bonhoeffer-​Schule hat weiteren Raumbedarf

Ein Tagesordnungspunkt der Bettringer Ortschaftsratssitzung befasste sich am Donnerstag mit der Dietrich-​Bonhoeffer-​Schule. Vertreter der Schule stellten zum einen das Konzept vor, dankten für die Unterstützung und formulierten ihr Anliegen: „Wir haben Raumbedarf.“

Freitag, 06. November 2020

Nicole Beuther

Johannes Stoll und Dietrich Penner von der Dietrich-​Bonhoeffer-​Schule stellten zunächst die vom christlichen Glauben geprägte Schule vor, die 2020 zehnjähriges Bestehen feiert. Man befinde sich in Gesprächen mit der Stadt, erklärte Stoll. Es gebe keinen konkreten Bauplan.





Wie sich die Gemeinderäte äußerten, warum teils Skepsis herauszuhören war und wie sich Klaus Arnholdt (Amt für Bildung und Sport) und Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert äußerten, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung. Einen Überblick gibt es in der RZ auch über die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen für Bettringen.



