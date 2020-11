Feuerwehr-​Raumnot: Florian soll für sechs Millionen Euro ertüchtigt werden

Bei einem auch von den Gemeinderatsfraktionen seit Jahren diskutierten wichtigen (Sicherheits-)Thema zeichnet sich jetzt eine Weichenstellung ab: In Schwäbisch Gmünd wird es vorerst keinen Feuerwehrhaus-​Neubau geben, vielmehr eine umfassende Ertüchtigung des Florian am angestammten Standort in der Innenstadt. Sechs Millionen Euro sind im Entwurf für die mittelfristige Finanzplanung der Stadt dafür eingestellt.

Noch ist nichts entschieden, denn bei der Erstellung und Verabschiedung des städtischen Haushalts mitsamt der Finanzplanung für die kommenden Jahre hat natürlich der Gemeinderat das Hoheitsrecht. Nachdem jedoch angesichts der häufig bemängelten Raumnot der Gmünder Feuerwehr in deren Innenstadt-​Zentrale die Forderung nach Lösungen in den Haushaltsreden der Fraktionen in den vergangenen Jahren stets eines der Hauptanliegen war, dürfte wohl kaum mit Widerständen gerechnet werden. Ganz im Gegenteil: Statt eines zunächst angedachten Neubaus für schätzungsweiseMillionen Euro, dürften nun die sechs Millionen, verteilt auf die Jahre bis, als ein Zeichen der Bescheidenheit seitens der Beteiligten zu werten sein. Die Weichenstellung für die Modernisierung und Ertüchtigung der Gmünder Feuerwehrzentrale am angestammten Standort ist Thema beim aktuellen Haushalts-​Marathon der Stadtspitze durch alle Stadtteile. Ausführlicher Bericht über die Feuerwehrhaus-​Überlegungen am Samstag in der Rems-​Zeitung.

