Tagblatt und Café Spielplatz geschlossen

Als Petra und Eneli Krajisnik am 11 . November 2018 den Pachtvertrag für das Café Spielplatz und das Tagblatt unterschrieben haben, hegten sie große Pläne. Doch die Hoffnung, diesen Bereich der Innenstadt zu beleben, hat sich nicht erfüllt. Am Donnerstag hat Eneli Krajisnik die Räumlichkeiten am Münsterplatz 12 zum letzten Mal betreten, um den Verantwortlichen der Stadt die Schlüssel zurückzugeben.

Freitag, 06. November 2020

Nicole Beuther

40 Sekunden Lesedauer



Eine Frage haben sich die Krajisniks in diesem Jahr sehr oft gestellt: „Ziehen wir es durch oder gehen wir nochmal ins Minus?“ Seit sie vor wenigen Wochen die Entscheidung getroffen haben, nicht weiter ins Minus zu rutschen, stellen sie sich diese Frage nicht mehr. Und haben eine Sorge weniger. „Wir sehen uns nicht in der Lage, das Ganze aufrechtzuerhalten“, so Eneli Krajisnik.





Als Hauptgrund für das Aus wird die Corona-​Pandemie genannt. In der Freitagausgabe geht die Rems-​Zeitung auch auf die weiteren Faktoren ein, die dafür sorgten, dass es die Krajisniks von Beginn an nicht einfach hatten mit dem Tagblatt und dem Café Spielplatz.



