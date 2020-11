Weihnachtsmarkt in GD abgesagt — Martinimarkt in AA findet statt

Während die Gmünder am Mittwoch ihren ohnehin schon verkleinerten Weihnachtsmarkt inklusive Eisbahn abgesagt haben, geht am kommenden Montag in der Aalener Innenstadt der traditionelle Martinimarkt über die Bühne. Markt– und Verkaufsstände laden dort laut offizieller Ankündigung „zum Bummeln, Einkaufen und Erleben ein“.

In der gesamten Innenstadt – so wirbt die Stadt Aalen auf ihrer Internetseite – präsentieren Aussteller ihr „vielfältiges, abwechslungsreiches und neues Angebot“. Eine Tradition, die auch von den bestehenden Geschäften gerne gesehen werde, weil Marktbesucher erfahrungsgemäß nicht nur an den Ständen etwas kaufen, sondern dann auch in die Läden in der Innenstadt gehen.





Ein Markt zum Bummeln mitten im Lockdown? Warum das offensichtlich möglich ist, steht am 6 . November in der Rems-​Zeitung!



