Buch über Oberbürgermeister Franz Konrad

Die Rolle des Gmünder Oberbürgermeisters Franz Konrad im Nationalsozialismus systematisch zu untersuchen und in einen größeren Erklärungszusammenhang einzuordnen war das Hauptanliegen des Projekts von Frederick Bacher, der sich in einem Zeitraum von 14 Monaten intensiv mit der Verwaltungsgeschichte der Stadt Gmünd während des Nationalsozialismus beschäftigte.

Samstag, 07. November 2020

Nicole Beuther

Was bleibt ist die Erinnerung. Auch jene Erinnerung an den Gmünder Oberbürgermeister Franz Konrad, der in der jüngeren Vergangenheit für große Diskussionen im Gemeinderat sorgte. Umstritten war die Namensgebung einer Straße im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau.





Warum Stadtarchivar David Schnur die Beibehaltung des Straßennamens befürwortet und wie Frederick Bacher die Rolle von OB Konrad bewertet, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Das entsprechende Buch hätte am kommenden Montag vorgestellt werden sollen. Am. November. Jenem Tag, an dem der Pogromnacht vorJahren gedacht wird.Dieses Jahr wird das Gedenken in aller Stille vonstatten gehen. Auch in Schwäbisch Gmünd. Eine Gedenkveranstaltung gibt es nicht. Ebensowenig eine Buchvorstellung.

