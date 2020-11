„Gott erlebt“ im Schönblick — Livestream: Über 1000 Klicks täglich

Martin Scheuermann und Yassir Eric. Foto: schechinger

Yassir Eric war schon mehrfach als Redner zu Gast am Schönblick. Dieses Mal sieht er sein Publikum kaum vor sich: Die meisten Gottesdienstbesucher sitzen zuhause vor Bildschirmen. Mehr als 1000 Zugriffe zählt der Livestream pro Gottesdienst am Abend.

Samstag, 07. November 2020

Nicole Beuther

32 Sekunden Lesedauer



10

19

30

Er erlebe viel Interaktion online: „Viele Menschen melden sich über Social-​Media-​Kanäle bei mir, weil sie die Gottesdienste im Livestream verfolgen.“





Von der großen Resonanz und dem Anliegen von Martin Scheuermann, Direktor des Schönblicks, und Yassir Eric berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.



„Ich bin sehr gerne am Schönblick“, erzählt Yassir Eric im Pressegespräch. „Hier herrscht eine besondere, sehr gute Atmosphäre. Und im Rahmen der Möglichkeiten tun mir auch einzelne Begegnungen gut“, so der gebürtige Sudanese. In dieser Woche predigt er täglich in zwei Gottesdiensten (undUhr, bis Sonntag).

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



83 Aufrufe

129 Wörter

29 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb