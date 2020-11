Neue Räume der betreuten Spielgruppe „Rentenretter e.V.“ eingeweiht

Foto: irah

Eigentlich sollte es ja ein richtig großes Vereinsfest zur Einsegnung der neuen Räume für die Kinderbetreuung in Waldstetten – gemeinsam mit Eltern, Kindern, Erzieherinnen und Anliegern – geben. Da dies derzeit leider nicht möglich ist, wurde dies in den liebevoll hergerichteten Räumen am 6 . November im kleinen Rahmen durchgeführt.

Samstag, 07. November 2020

Nicole Beuther

58 Sekunden Lesedauer



Schultes Michael Rembold sprach René Hahn und den engagierten Vereinsmitgliedern seine große Anerkennung aus. Als Dankeschön überreichte er einen Korb voll zuversichtlich lachender Stoffpuppen. Diese wird René Hahn in den nächsten Tagen an die beiden Erzieherinnen Tanja Weber, Tram Krajisnik, die Geschäftsführerin Sabine Schumm und die bisherige Vorsitzende Heike Preuß für deren besonderes Engagement verteilen und den Dank weiterleiten.

Der Verein Rentenretter e. V. ist für die Familien im Ort ein wichtiger Baustein in der Kinderbetreuung und nicht mehr wegzudenken. Es ist ein Glücksfall, wenn sich immer wieder Eltern finden, die sich als Experten und Vertreter ihrer Kinder zur Verfügung stellen, um sich in der Gemeinde zu engagieren und zukunftsfähige Ideen einzubringen.

So konnte die bisherige erste Vorsitzende Heike Preuß ihre Amtsgeschäfte in der Jahreshauptversammlung im Oktober vertrauensvoll an Kristina Römer übergeben, die nun gemeinsam mit René Hahn die Geschicke des Vereins lenken wird.





Pfarrer Dr. Horst Walter, der auch für seinen evangelischen Kollegen Pfarrer Jörg Krieg sprach, weihte mit einem gesprochenen Liedtext und einigen Gebeten sowie Weihwasser stellvertretend eines der Zimmer. Zudem überreichte er dem zweiten Vorsitzenden des Vereins, René Hahn, ein kleines Holzkreuz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



92 Aufrufe

235 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb