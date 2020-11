Unfall in Essingen: 35 -​Jähriger schwer verletzt

Am Freitag gegen 15 . 35 Uhr wollte ein 35 -​jähriger BMW-​Lenker an der Einmündung der Margarete-​Steiff-​Straße in die Ferdinand-​Porsche-​Straße nach links abbiegen, um die Margarete-​Steiff-​Straße weiter zu befahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi eines 23 -​Jährigen und stieß mit diesem zusammen.

Samstag, 07. November 2020

Nicole Beuther

35

15

000

Durch die Kollision wurde der BMW auf einen stehenden Hyundai geschoben. Der-​Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden vonEuro.

