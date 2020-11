Weihnachtswunschbaum: 451 Kinderwünsche und 272 Seniorenwünsche

Foto: nb

Der Weihnachtswunschbaum wartet wieder – dieses Jahr im Prediger-​Refektorium. Am Freitag, 27 . November, werden die Mitglieder des Inner Wheel Servicevereins den Baum in weihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen.

Samstag, 07. November 2020

Nicole Beuther

Wie immer wird der Wunschbaum mit vielen Wünschen von Kindern und Seniorinnen und Senioren bestückt sein, die gespannt darauf warten, beschenkt zu werden. Es sindKinderwünsche,Seniorenwünsche, also insgesamt. Dafür benötigt es wieder das große Herz von vielen Gmünder und Gmünderinnen und Einwohnern der umliegenden Gemeinden.Von Samstag,. November, bis Mittwoch,. Dezember, lädt die Aktion Familie alle Bürgerinnen und Bürger in das Prediger-​Refektorium ein, um sich ein Wunschkärtchen mit dem Wunsch, den sie erfüllen möchten, abzuholen.Einige der Wunschkärtchen kommen auch in diesem Jahr an Weihnachtsbäume der Geschäftsstelle der Barmer, des Jobcenters, des Landesgymnasiums für Hochbegabte und des Gymnasiums Friedrich II in Lorch. Dort können Schüler und Mitarbeiter Wünsche abholen und erfüllen.In den vergangenen Jahren waren die Wünsche innerhalb weniger Tage vergeben. Wer also anderen eine Freude machen möchte, der sollte schnell sein.Bis spätestens Donnerstag,. Dezember, müssen alle Geschenke zurück am Wunschbaum sein, damit das Team von „Gmünder machen Wünsche wahr“ die Geschenkausgabe am Montag,. Dezember, und Dienstag,. Dezember, gut vorbereiten kann.

