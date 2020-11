St. Elisabeth — feste Konstante für wohnungslose Menschen

Corona – das bedeutet mehr denn je, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Nicht anders ist es dieses Jahr in St. Elisabeth, Caritas-​Einrichtung für wohnungslose Menschen in Gmünd. Als während des Lockdowns Ein-​Euro-​Jobber für kurze Zeit wegfielen, übernahmen die Bewohner wichtige Dienste.

Sonntag, 08. November 2020

Nicole Beuther

„Die Bewohner hielten zusammen, es entstand ein Gemeinschaftsgefühl“, berichtet Dirk Holzmann von der Caritas, in St. Elisabeth zuständig für Fachberatungsstelle, Aufnahmehaus und Betreutes Wohnen.Wo Hilfe benötigt wurde, war auf die Bewohner Verlass. Sie unterstützten die Angestellten unter anderem bei der Umsetzung der Coronaregeln, insbesondere durch Pfortendienste. So war der Zugang zur Beratung jederzeit sichergestellt und die so wichtigen Gespräche mit den Sozialarbeitern stets möglich.

