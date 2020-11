Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Eine aufmerksame Fußgängerin meldete am Samstagvormittag gegen 11 Uhr dem Polizeipräsidium Aalen eine verdächtige Wahrnehmung. Sie befand sich mit ihren Hunden beim Gassi gehen in der Nähe des Parkplatzes beim Schimmelberg in Aalen. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt auch drei junge Männer bei einem VW Polo auf. Nachdem sich ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht der Örtlichkeit näherte, ergriffen die drei Männer die Flucht in Richtung Wohngebiet Am Schimmelberg.

Sonntag, 08. November 2020

Nicole Beuther

Kurz darauf konnten sie durch zwei Polizeistreifen vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der-​jährige Fahrer des Polos unter Drogeneinfluss stand. Er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem folgen Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinwirkung.

