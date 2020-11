9 . November als Mahnung, dem Rassenwahn keinen Raum zu bieten

Vor über 80 Jahren wurden als Ausdruck des Rassenwahns von Adolf Hitler und seinen Gesinnungsgenossen am 9 . November Synagogen in Brand gesteckt. Wie wichtig es gerade in diesen Zeiten ist, sich an diese Entartung der Politik zu erinnern, machten Oberbürgermeister Richard Arnold und Stadtarchivar David Schnur mit einer Kranzniederlegung deutlich.

Montag, 09. November 2020

Aufgrund der Corona-​Pandemie konnte eine größere Feier mit vielen Menschen nicht stattfinden. Aus diesem Grund erfolgte die Kranzniederlegung gestern unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bürgerinnen und Bürger sollten via Medien an dieser denkwürdigen Stunde teilhaben.





Die Rems-​Zeitung war bei der Kranzniederlegung dabei und berichtet darüber am 10 . November!



