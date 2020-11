„Cäcilia-​TV“ anstelle eines Herbstkonzerts

Foto: gmvi

Nach musikalischen Spaziergängen im Frühjahr, Musikantenfrühschoppen, dem dreitägigen „Auto — Quarantöne — Festival“ im Juli und dem Igginger Kotteler im August, ist die Igginger „Cäcilia“ nun aufgrund der wieder verschärften Corona-​Bedingungen unter dem Motto „Cäcilia-​TV“ in die Unterhaltung per Livestream im Internet eingestiegen.

Montag, 09. November 2020

Gerold Bauer

„Corona-​Wellen“ machen offensichtlich erfinderisch. Am Samstagabend hatte der Igginger Verein dieses besonderes Angebot für sein Publikum vorbereitet. Moderatorin Sabine Fuchs machte es sich mit ihren Interviewpartnern auf zwei Sesseln in ihrem „Cäcilia-​Wohnzimmer“ bequem, um interessante Fragen zu stellen.





Wie ein Verein so etwas organisiert und wie diese Idee beim Publikum angekommen ist, steht am 10 . November in der Rems-​Zeitung!



