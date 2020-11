Jugendlicher auf Bahngleisen schwer verletzt

Ein Jugendlicher erlitt bei einem Bahnunfall in Schorndorf-​Haubersbronn schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Am Montagnachmittag ereignete sich in Haubersbronn gegen 14 . 30 Uhr ein schwerer Bahnunfall. Ein 15 -​Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Nach vorliegenden Erkenntnissen der Polizei wollte dieser in der Straße „An der Wieslauf“ die Gleise an einem unbeschrankten Bahnübergang queren. Dabei wurde er von einem in Richtung Oberndorf fahrenden Zug erfasst.

Der Jugendliche wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.





Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

