Am Kellerberg in Lorch: Uneinigkeit in der Parkplatz-​Frage

Foto: hs

Engagierte Diskussionen gibt es derzeit in Lorch zum Thema Parken am Rand von öffentlichen Straßen. Konkret und aktuell geht es um die Situation im Siedlungsgebiet am Kellerberg (unser Bild).

Dienstag, 01. Dezember 2020

Heino Schütte

Heftig wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung darüber diskutiert, ob es Sinn mache, Stellplätze zu markieren oder ob eine solche Ausweisung noch mehr Parkplatzsucher anziehen könnte. Die besondere Sorge gilt zugeparkten Kurven und Einmündungen, so dass auch Omnibusse oder sogar Rettungs– und Feuerwehrfahrzeuge große Mühe haben, dort zügig durchzukommen. Die SPD fordert einParkplatz-​Konzept für die Gesamtstadt. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

