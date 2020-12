Antigentests für die Schulen im Kreis

Marc Tollas_​pixelio

Für die kreiseigenen Schulen und für Heime sind auf Veranlassung des Gesundheitsamtes rund 30 000 Antigentests bestellt worden. Dies hat Verkehrsdezernent Thomas Wagenblast in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistagsausschusses für Bildung und Finanzen auf Anfrage der SPD mitgeteilt.

Dienstag, 01. Dezember 2020

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



Getestet wird laut Landrat Dr. Joachim Bläse vorzugsweise zentral in der ehemaligen Musikschule in Aalen und bei den Stadtwerken in Schwäbisch Gmünd. Man wolle keine Testungen in den Schulen, weil man dann Gefahr laufe, dass auch bereits Infizierte dorthin kommen. Wenn es gewünscht sei, könne jedoch auch an Schulen getestet werden. Außerdem wurden über 200 CO 2 -​Messgeräte beschafft, ließ Kreiskämmerer Karl Kurz wissen.





Über weitere Themen im Kreistag berichtet die RZ in der Mittwochausgabe.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



236 Aufrufe

113 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb