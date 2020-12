Polizei ermittelt wegen Uniformverbot bei Lorcher Versammlung

Zehn Menschen zogen am Samstag mit Ganzköperanzügen verkleidet durch die Lorcher Innenstadt – nur von wenigen tatsächlich bemerkt und kurz genug, dass die herbeigerufene Polizei erst in Lorch ankam, als die als Eilversammlung angekündigte Veranstaltung bereits vorbei war.

Dienstag, 01. Dezember 2020

Edda Eschelbach

Warum nun die Polizei ermittelt, steht am 2 . Dezember in der Rems-​Zeitung.



Initiator des kleinen Umzugs war Stephan Schmidt, Wirt des Gasthauses „Seehof“ in Alfdorf, der in jüngster Zeit öfter von sich reden machte – sei es als bekennender Querdenker, sei es als einziger Landtagskandidat der Partei „Wir“, deren Programm sich gegen die Maßnahmen von Bund und Land zur Bekämpfung der Corona-​Pandemie richtet. Und er machte auf sich und seine Mitstreiter aufmerksam bei ähnlichen Demonstrationen in Alfdorf und Welzheim – eine weitere in Durlangen hatte das Landratsamt des Ostalbkreises untersagt, da gegen das Uniformverbot verstoßen wurde.

