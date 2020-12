DRK bietet Corona-​Schnelltests zu Weihnachten

Foto: LRA Rems-​Murr

Auf Initiative des Sozialministeriums hin bieten Hilfsverbände Schnelltests an. So auch im Ostalbkreis. In Aalen wird schon ab heute getestet, in Gmünd kurz vor Weihnachten.

Freitag, 11. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

55 Sekunden Lesedauer



23

24

14

17

9

13

40





Einer, der die Aktion nicht unkritisch sieht, ist der Vorsitzende der Kreisärzteschaft Schwäbisch Gmünd, Dr. Erhard Bode. Welche Gefahr er sieht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Nach Plan will das DRK in Schwäbisch Gmünd am. und. Dezember vonbisUhr und an Heiligabend vonbisUhr auf dem DRK Parkplatz in der Weißensteiner StraßeCorona-​Schnelltests für alle anbieten. Wer will, kann den kostenlosen Test machen. Wer nicht will, lässt es.„Das soll dazu dienen, dass Angehörige möglichst sorgenfrei ihre Weihnachtsbesuche in der Verwandtschaft angehen können“, sagt DRK-​Kreisgeschäftsführer Steffen Alt. Für den Nutzer fallen keine Kosten für den Abstrich und den Schnelltest an, beides übernimmt das DRK.Man sei hier in der Absprache mit der Kreisärzteschaft, sagt Alt. Die Termine kurz vor Heiligabend seien bewusst gewählt worden. „Die Aktion war gedacht für Weihnachten, dass man Angehörige guten Gewissens besuchen kann.“ Die Tests seien bestellt, es stehe eine ausreichende Menge davon zur Verfügung. „Die reicht auf jeden Fall.“Den Standort habe er gewählt, weil hier die Infrastruktur für so eine Aktion vorhanden sei. „Auf dem Marktplatz hätten vielleicht mehr Personen teilgenommen, aber das war uns medizinisch zu heikel.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



160 Aufrufe

222 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb