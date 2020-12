Glühweinstände in Gmünd geschlossen

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen hat die Stadt Schwäbisch Gmünd mit sofortiger Wirkung den Verkauf von Glühwein und sonstigen Getränken wie auch von Speisen, die derzeit von etlichen Gastronomiebetrieben in der Innenstadt im Außenbereich angeboten wurden, untersagt.

Freitag, 11. Dezember 2020

Edda Eschelbach

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Die bisher sehr großzügig gefasste Regelung, dass Gastronomiebetriebe die regelmäßig im Sommer zur Verfügung gestellte Außenbewirtschaftungsfläche auch in der Vorweihnachtszeit kostenlos nutzen dürfen um u.a. Glühwein To-​Go anzubieten, hat dazu geführt, dass sich viele Menschen im mittel– und unmittelbaren Umfeld der Verkaufsstellen aufgehalten haben. Obwohl sich die Gastronomiebetriebe sehr genau an die Regelungen gehalten haben, konnte nicht gewährleistet werden, dass sich etliche Besucher der Verkaufsstände an die vorgegebenen Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen gehalten haben.



Aus diesem Grund hat die Stadt am Freitag entschieden, dieses Angebot ab sofort einzustellen. Erlaubt bleibt weiterhin, dass Gastronomiebetriebe Speisen und Getränke direkt aus der Gaststätte an Kunden zum Verzehr daheim oder in der Arbeitsstelle anbieten. Dies ist im Hinblick auf die derzeit noch geltende Coronaverordnung des Landes zulässig. Die Gastronomiebetriebe haben das Verbot umgehend umgesetzt und ihre Verkaufsstände am Freitag geschlossen.



Weiterhin dürfen Imbisse ihre Speisen und Getränke To-​Go anbieten. Aufgrund der massiv steigenden Zahl an Infizierten Personen und die drohende Überlastung des Gesundheitssystems hat sich die Stadtverwaltung gezwungen gesehen, diesen harten Schritt umzusetzen.



Die Landesregierung hat zudem beschlossen, dass ab kommenden Sonntag der Ausschank und Konsum von alkoholischen Getränken an öffentlichen Orten untersagt wird. Die Stadtverwaltung hat dieser Regelung, auch aus Verantwortung gegenüber der Bürgerschaft vorgezogen, da das Infektionsrisiko gerade bei abendlichen Treffen und gastronomischem Angebot erheblich steigt.

