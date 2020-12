Gmünd: Zweiter Engagement-​Kalender vorgestellt

28 Mal präsentiert sich ehrenamtliches Engagement im diesjährigen Schwäbisch Gmünder Engagement-​Kalender, der nun erschienen ist. In diesem Jahr erhielten die Stadtteile die Chance, ihr vielfältiges Engagement vorzustell en.

Gerade weil das Jahralle Vereine und Einrichtungen vor große Herausforderungen gestellt hat, möchten die Organisatoren mit der zweiten Auflage des beliebten Kalenders zeigen, dass manches seinen gewohnten Gang geht auch wenn vieles in diesem Jahr so ganz anders verlaufen ist. Doch gerade diese Zeit macht auch kreativ und erweitert den Horizont. Schwäbisch Gmünd ist geprägt durch unzählige Vereine und viele tausend aktive Bürgerinnen und Bürger. Deshalb ist die Freude umso größer, dass sich so viele beteiligt haben, um den Kalenderzu gestalten. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Dezember.

