12 Uhr mittags: Ein Adventssamstag in Gmünd sieht normalerweise anders aus

Fotos: hs

Die Corona-​Pandemie und die verschärften Lockdown-​Regeln mit Ausgangsbeschränkungen spiegeln sich im Stadtbild wider. Sehr verhalten ist an diesem Adventssamstag der Andrang in der um diese Zeit normalerweise sonst so lebenslustigen und festfreudigen Einkaufs– und Erlebnisstadt Schwäbisch Gmünd.

Samstag, 12. Dezember 2020

Heino Schütte

27 Sekunden Lesedauer



12

Unsere Bilder sind umUhr mittags entstanden. Schmerzlich vermisst wird der Weihnachtsmarkttrubel Sogar auf dem Wochenmarkt hält sich das gewohnte, kommunikative Gedränge in Grenzen. Heißbegehrt sind die wenigen noch verbliebenen Cafe-​to-​go-​Angebote. In den Geschäften herrscht reger Betrieb, doch der Ansturm an Adventssamstagen hat schon anders ausgehen. Nur vereinzelt gibt es in der Innenstadt Warteschlangen vor den Läden, weil die Anzahl der Kunden reglementiert ist. Reichlich frequentiert sind dagegen die Lebensmittelmärkte.

153 Aufrufe

109 Wörter

54 Minuten Online



