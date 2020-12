Drei Bären im Kamin

Fotos: Gerhard Nesper

Verdächtige Kratz– und Klopfgeräusche in einem stillgelegten Kamin in einem Wohnhaus im Bernhardusweg veranlassten die Hauseigentümer am Freitagvormittag den Kaminfeger zu verständigen.

Samstag, 12. Dezember 2020

Gerhard Nesper

26 Sekunden Lesedauer



10

14

30

Als dieser die Kaminklappe im Erdgeschoss öffnete und er einen Waschbär erblickte, fühlte sich der Kaminfeger nicht mehr zuständig, genauso wenig wie die daraufhin alarmierte Polizei. Also musste die Freiwillige Feuerwehr Waldstetten her. Kommandant Ingo Brosch undseiner Kameraden waren dann gegenUhr vor Ort. Da eine Nachschau in der bereits erwähnten Kaminklappe erfolglos war, blieb nur die Suche in dem auf dem Dach befindlichen Kamin übrig. Wie die insgesamt drei Tiere aus dem Kamin vertreiben wurden, steht in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



107 Aufrufe

107 Wörter

24 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb