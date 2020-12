Karate: Online-​Training mit Pino Sassano auch im Lockdown

Pino Sassano musste zwischen zwei großen Leidenschaften entscheiden: Ein riesiger Weinkeller oder ein privates Karate-​Studio im Haus? Am Ende wurde es kein entweder oder, sondern beides: Neben sehr edlen Tropfen in der Flasche tropft nun auch der Schweiß auf die Matte.

Samstag, 12. Dezember 2020

Gerold Bauer

Was tut eine intensiv vom Karate-​Virus infizierte Trainer-​Familie, wenn ein anderer Virus es ihnen verbietet, auf der Matte zu stehen? Wie können Lena, Lillian und Pino Sassano dann Technik und Philosophie dieser Kampfkunst sowie die Begeisterung für die dynamische Bewegung zu vermitteln? In diesem Fall trifft die alte Tradition aus Asien auf die moderne Technik aus Kalifornien. Eine Software namens „Zoom“ macht es nämlich möglich, dass via Kamera, Bildschirm und Internet ein gemeinsames Training auf Distanz möglich ist.







Wie man seine Leidenschaft für fernöstliche Kampfkunst online auslebt, hat sich die Rems-​Zeitung für die Samstagsreportage angeschaut — zu lesen am 12 . Dezember!



