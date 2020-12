Wochenende: Wie wäre die Welt ohne Lügen?

Unterhaltsam und informativ gleichermaßen ist auch wieder die Wochenendbeilage in der Rems-​Zeitung am 12 . Dezember. Dieses Mal befasst sich zum Beispiel die Titelgeschichte mit dem Thema Lügen.

Samstag, 12. Dezember 2020

Edda Eschelbach

Falschmeldungen haben durch das Internet und soziale Medien rasant zugenommen. Doch gelogen wurde schon immer. Und wie schrecklich wäre eine Welt, in der jeder jedem die Wahrheit ins Gesicht sagen müsste? Auch Authentizität wird unter die Lupe genommen — welche Gefahren kann die Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit beinhalten? Unter dem Überbegriff „Haus und Garten“ haben Pilze — und zwar die selbst gezüchteten - den zentralen Platz. Auf den Wissensseiten dreht sich alles um Wolle. Handtaschen für den Mann von heute werden bei Stil und Leben in den Mittelpunkt gerückt. Und auf vier Seiten gibt es jede Menge Informationen rund ums Thema Reisen. Und wann, wenn nicht am Wochenende hat man Zeit, zu raten? Deshalb kommen hier die Rätselseiten gerade recht.

