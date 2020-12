In der Nacht zum Sonntag: 500 Fahrzeuge und 700 Personen kontrolliert

Wie von der Polizei angekündigt, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20 Uhr und 5 Uhr erstmals in dieser kompletten Zeitspanne die neuen Ausgangsbeschränkungen kontrolliert. Verstärkte Einsatzkräfte waren im Bereich des Polizeipräsidiums Aalen unterwegs.

Sonntag, 13. Dezember 2020

Heino Schütte

Es waren, so die Polizei in ihrer am Sonntag veröffentlichten Bilanz, überStreifenbesatzungen an über zehn wechselnden Kontrollstellen im Einsatz. Es wurden zudem mobile Kontrollen durchgeführt. Während den Abendstunden verringerte sich der Fahrzeug– und Personenverkehr zusehends. Ab Mitternacht waren kaum mehr Personen unterwegs. Im Ergebnis wurden knappFahrzeuge und rundPersonen kontrolliert. Die Mehrzahl dieser konnte einen triftigen Grund vorbringen. Bei knapp ein Fünftel der Menschen, die unterwegs waren, war dies allerdings nicht der Fall. Die Mehrheit dieser Personen brachte vor, dass sie die beschränkenden Regelungen noch nicht genauer kannten. Allesamt waren einsichtig, förmliche Anzeigen mussten nicht gefertigt werden.

