Alter Gewölbekeller wird stimmungsvoller Veranstaltungsort

Foto: esc

Wenn von der Sanierung eines alten Gebäudes die Rede ist, ist der Keller in der Regel nicht der erste Gedanke. Aber ein mittelalterlicher Gewölbekeller, der für viel Geld zu einem Schmuckstück saniert wird und danach gleich vierfach öffentlich nutzbar ist, der hat mehr als nur einen Gedanken verdient.

Montag, 14. Dezember 2020

Edda Eschelbach

27 Sekunden Lesedauer



Die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft (VGW) baut derzeit im Mohrengässle. Insgesamt investiert die VGW hier rund vier Millionen Euro. Jetzt gibt die VGW-​Dienstleistungsgesellschaft unplanmäßig nochmal 100 000 Euro aus, um den sehr alten Gewölbekeller in der Mohrengasse 4 zu sanieren und unter anderem zu einem Veranstaltungsort herzurichten.





Was in dem ehemaligen Brauereikeller entstehen soll, steht am 15 . Dezember in der Rems-​Zeitung.



