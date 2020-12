80 -​Jährige bestohlen

Symbolbild

Während sie mit dem Verstauen ihrer eingekauften Waren beschäftigt war, entwendete ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eutighofer Straße den Geldbeutel einer 80 -​Jährigen.

Dienstag, 15. Dezember 2020

Nicole Beuther

13 Sekunden Lesedauer



0

71

71

35

80

Die Geldbörse war in einer roten Tasche, welche die Dame an ihrem Einkaufswagen hängen hatte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



222 Aufrufe

55 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb