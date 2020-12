Auf dem Weg zur neuen Augustinus-​Orgel

Foto: Gerold Bauer

Eine Kirchenorgel gilt nicht nur als die „Königin der Musikinstrumente“, sondern unterstreicht im Gottesdienst die Botschaft von Hoffnung. Doch auch Königinnen sind nicht völlig gegen den Zahn der Zeit immun, sondern müssen irgendwann „abdanken“ und die Regentschaft in jünger Hände legen. Damit die Augustinuskirche auch künftig von brillantem Orgelklang durchflutet wird, kommt die Gemeinde daher nicht um eine Neuanschaffung herum.

Dienstag, 15. Dezember 2020

Manfred Laduch

34 Sekunden Lesedauer



630

000

100

000

Ohne Spenden wäre dieses Vorhaben allerdings nicht finanzierbar.Euro sind in nur drei Jahren für dieses große Projekt bei der evangelischen Kirchengemeinde an Spenden eingegangen – aber um die komplette Finanzierung der neuen Orgel zu stemmen, sind weitere Spenden in Höhe vonEuro nötig. Einen weiteren Schritt hat es jetzt gegeben. Was es damit auf sich hat und wie die Gemeinde weitere Einnahmen für diesen Zweck erreichen will, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



118 Aufrufe

139 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb