Böbingen: Letzte Gemeinderatssitzung 2020

Am Montagabend traf sich der Böbinger Gemeinderat zur letzten Sitzung in diesem Jahr. Im Bürgersaal des Rathauses waren unter anderem der Bebauungsplan „Sommerrain-​West“, das Bildungszentrum „Am Römerkastell“ und Wassergebühren beherrschende Themen.

Dienstag, 15. Dezember 2020

Marcus Menzel

Bürgermeister Jürgen Stempfle begüßte zunächst die Teilnehmer. Im Anschluss stellten Vertreter der Baudesign Rems und Partnergesellschaften dem Gemeinderat die geplante Mehrfamilienhausbebauung „Sommerrain-​West“ vor. Geplant sind vier Gebäude mit zwischen sechs und acht Wohnungen und einer großzügigen Parkplatzgestaltung. Im Frühjahr soll ein Satzungsbeschluss stehen, spätestens in zwei Jahren soll Baubeginn und weitere zwei Jahre später soll das Projekt fertiggestellt sein. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. Dezember.

