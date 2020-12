Busverkehr nach Ferienfahrplan

Foto: nb

Der deutschlandweite Lockdown und die Schulschließungen in Baden-​Württemberg ab dem 16 . Dezember wirken sich auch auf den Nahverkehr im Ostalbkreis aus. Ab Mittwoch, 16 . Dezember, fahren die Busse im OstalbMobil-​Raum nach dem Ferienfahrplan.

Dienstag, 15. Dezember 2020

Nicole Beuther

44 Sekunden Lesedauer



16

Ebenfalls entfallen die eingeführten Verstärkerfahrten. Fahrkarten sind weiterhin im Bus oder an den Automaten an den Bahnhöfen sowie kontakt– und bargeldlos über den DB-​Navigator online erhältlich.Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Corona-​Virus wird auch OstalbMobil bis auf Weiteres seine persönlichen Kundenkontakte ab Mittwoch,. Dezember, einstellen und die Servicestellen in Aalen (Buspunkt), Schwäbisch Gmünd (StadtBus TicketCorner, Ledergasse, und OstalbMobil Servicestelle am ZOB) sowie Ellwangen (OstalbMobil Geschäftsstelle, Obere Brühlstraße) geschlossen halten. Dies dient der Eindämmung der Infektionskette und dem Schutz der Mitarbeitenden. Die Serviceeinrichtungen sind für die Fahrgäste bei Fragen rund um den Nahverkehr zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch, per Email oder postalisch erreichbar. Die Reisezentren im Bahnhof Aalen und Schwäbisch Gmünd sowie der Servicepoint im Bahnhof Ellwangen bleiben derzeit geöffnet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



84 Aufrufe

177 Wörter

31 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb