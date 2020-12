Berufliche Bildung für selbstbestimmte Teilhabe

Judith Abele ist Mitte 40 . Bis vor drei Jahren hatte sie einen Arbeitsplatz im Bereich Hauswirtschaft. „Aber bevor ich 60 werde, wollte ich noch in andere Arbeitsbereiche reinschauen“, sagt sie. Zumal sie irgendwann nicht mehr glücklich mit ihrer Arbeit war. So kam sie in die Vinzenz von Paul Werkstatt in Bettringen, wo sie zweieinhalb Jahre lang den Berufsbildungsbereich besuchte. Heute hat sie dort einen festen Platz im Arbeitsbereich.

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Edda Eschelbach

Jeder Mensch hat das Recht auf Ausbildung. Und jeder Mensch sollte an seinem Arbeitsplatz Wertschätzung erfahren und zufrieden sein. Jeder Mensch – das schließt auch Menschen mit Behinderung ein. Und eine solche Chance bietet der Berufsbildungsbereich (BBB) der Vinzenz von Paul Werkstatt in der Gmünder Lindenhofstraße. Warum Judith Abele ihre Zeit im BBB nicht missen möchte, erzählt sie am. Dezember in der Rems-​Zeitung.

