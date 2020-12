Franz-​Keller-​Haus: „To go“ ohne Alkohol und mit sehr viel Distanz

Lockdown über die Weihnachtsferien auch im beliebten Wander– und Ausflugsgebiet Hornberg/​Kaltes Feld. Eine kleine Ausnahme gibt es: Am Albvereins-​Wanderheim Franz-​Keller-​Haus soll unter strenger Beachtung der Corona-​Regeln eine „To-​go-​Verpflegungsstation“ geöffnet bleiben.

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Heino Schütte

Das Thema sei kontrovers diskutiert worden, doch unterm Strich fühle man sich dem Gemeinwohl und dem Bedürfnis und der Nachfrage von zahlreichen Familien und Wanderern verpflichtet, gerade jetzt während des Lockdown, so erklärt Klaus Rieg, Chef der ehrenamtlichen Teams der Hüttenwirte. Sportliche Betätigungen an der frischen Luft werde ja erlaubt bleiben. Das Franz-​Keller-​Haus selbst bleibe strikt geschlossen, doch im To-​go-​Außenverkauf soll es Getränke und Vesper geben, jedoch alkoholfrei und mit viel Distanz. Gruppenbildungen müssen unbedingt verboten bleiben. An diesem Wochenende soll dies so praktiziert werden, an den Weihnachstfeiertagen ist komplett geschlossen, dann danach aber wieder an allen Ferientagen. Mehr zu dieser Regelung auf dem Gmünder Hausberg am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

