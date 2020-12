Impfzentrum im Ostalbkreis in wenigen Tagen einsatzbereit

Sollte der Corona-​Impfstoff früher verfügbar sein, könnte der Kreis auch schon vor dem bislang anvisierten 15 . Januar in der Ulrich-​Pfeifle-​Halle in Aalen mit dem Impfen beginnen. Auch die mobilen Teams könnten dann schon früher loslegen.

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Wagenblast berichtete dem Gremium, bislang sei man darauf ausgerichtet, dass das Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Pfeifle-​Halle am 15 . Januar startklar ist. Sie sei inzwischen leergeräumt und bis Mittwoch solle die Struktur aufgebaut werden. Nach Weihnachten gehe es an die Möblierung und man bringe einen Wetterschutz und die Beschilderung an.





Dies hat Thomas Wagenblast als der zuständige Dezernent im Landratsamt am Dienstag im Kreistag mitgeteilt. Auf Bitten von Dr. Gunter Bühler (CDU) sagte Landrat Dr. Joachim Bläse zu, er werde beim Land darauf drängen, dass der Impfstoff nach Möglichkeit auch schon früher zur Verfügung steht, nachdem mit einer Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde bereits am. Dezember gerechnet wird. Damit könnte man den Menschen Hoffnung geben, sagte Bühler. Bläse bestätigte, jeder Tag früher, an dem der Impfstoff verfügbar wäre, wäre ein wichtiges Signal.

