Erinnerungen an Weihnachten: Die RZ sucht Lieblingsfotos

Foto: beu

Weihnachtstage sind seit altersher Tage der Begegnung und voller Emotionen. In einem Jahr, in dem Weihnachten in vielen Familien nicht wie geplant stattfindet, möchten wir als Heimatzeitung mit Fotos quasi an die „gute alte Zeit“ erinnern und laden unsere Leserinnen und Leser dazu ein, uns ihre privaten Lieblingsbilder von Weihnachten zu schicken!

Donnerstag, 17. Dezember 2020

Nicole Beuther

58 Sekunden Lesedauer



24

21

12

73525

Diese Bilder sollen so vielfältig sein wie das Leben selbst! Deshalb machen wir für diese Fotos, von denen eine Auswahl auf unseren Weihnachtssonderseiten am. Dezember sowie auf unserer Internet-​Seite veröffentlicht werden, auch gar keine Vorgaben. Für den einen ist ein uraltes schwarz-​weiß Bild vom ersten Weihnachtsfest im gerade fertig gewordenen eigenen Häusle die schönste Erinnerung. Andere schauen sich voller Stolz immer wieder gerne die Bilder von ihren aufwändigen Weihnachtsdekorationen an oder blicken anhand der alten Fotos zurück auf jene Zeit, als das längst erwachsene Enkelkind noch als kleines „Butzele“ mit leuchtenden Augen und roten Backen auf dem Schoß hockte, um auf das Christkind zu warten. Klassische Familienbilder sind genauso willkommen wie ein Foto von einem Krippenspiel, an dem die eigenen Kinder mitgewirkt haben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



110 Aufrufe

233 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb