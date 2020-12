Igginger Gemeinderat sieht in Neuverschuldung „keinen Beinbruch“

Kämmerer Stefan Schürle informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Iggingen über die Eckdaten der Jahresrechnung 2019 . Mit einer Zuführungsrate von 831 586 Euro gehört auch das Jahr 2019 noch zu den finanzstarken Jahren. Weniger rosig sind die Aussichten für die kommenden Jahre.

Wie bereits in der Gemeinderatssitzung im Oktober informiert wurde, ist das zu Ende gehende Haushaltsjahr 2020 „in trockenen Tüchern“. Der Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021 sieht dann schon ganz anders aus. Der Ergebnishaushalt wird mit einem Minus von 595 000 Euro abschließen.





Wie es um eine mögliche Neuverschuldung in Iggingen steht, ist am 18 . Dezember in der Rems-​Zeitung zu lesen.



