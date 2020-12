Technologiepark ASPEN: Gemeinderat gibt grünes Licht für Wasserstoff-​Kompetenzzentrum

Foto: Heino Schütte

Der Gmünder Gemeinderat hat am Mittwoch Oberbürgermeister Richard Arnold einstimmig den Handlungsauftrag erteilt: Grundstückserwerb, Bebauungsplanverfahren und Fördermittel-​Antragstellungen für Realisierung des 35 Hektar großen Technologieparks „H 2 ASPEN Greater Stuttgart“. Alles geht sehr flott. OB Arnold zeigt sich auch begeistert über den Rückenwind, den er seitens der Landes– und Bundesregierung für das „grüne Schlüsselprojekt mit europäischer Ausstrahlung“ spürt.

Donnerstag, 17. Dezember 2020

Heino Schütte

38 Sekunden Lesedauer



2023

2000

3000

35

60

Schon ab Frühjahrsollen Forschungs-​, Entwicklungs– und Produktionseinrichtungen rund um das Thema Wasserstoff/​Brennstoffzellentechnik gebaut werden.bisneue Arbeitsplätze versprechen die Projektbeteiligten in den nächsten zehn Jahren. Der Technologiepark umfasst zunächstHektar und könnte später auch aufHektar vergrößert werden. Der Standort grenzt an das Industriegebiet Gügling Richtung Bargau und Heubach an. Die Energieversorgung soll rein durch regenerative Quellen erfolgen (Windkraftanlagen, Photovoltaik, Biogasanlagen). Europäische, Landes– und Bundesunterstützung sollen erhebliche Fördermittel für dieses „Schaufenster des zukünftigen Energieträgers Wasserstoff“ nach Schwäbisch Gmünd fließen lassen. Ausführlicher Bericht über die Gemeinderatsentscheidung am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



37 Aufrufe

153 Wörter

8 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb