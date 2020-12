Große Projekte kosten die Gemeinde Waldstetten viel Geld

Foto: gn

„Nur wer sät, der erntet!“ Unter dieses Motto stellte der Bürgermeister von Waldstetten, Michael Rembold, seine Haushaltsrede im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Freitag, 18. Dezember 2020

Edda Eschelbach

20 Sekunden Lesedauer



Gemeinsam mit der Verwaltung und dem Gemeinderat habe er einen „Pflanzplan“ erstellt: „Waldstetten 2025 ″. Einer der größte Brocken darin ist ohne Zweifel der Rathausneubau. Für die Fortführung Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses in Wißgoldingen sind insgesamt 580 000 Euro Euro eingeplant.







Was außerdem noch aus dem Waldstetter Budget finanziert werden muss, erklärt Michael Rembold am 19 . Dezember in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



68 Aufrufe

83 Wörter

19 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb