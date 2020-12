Lorch stellt den Haushaltsplan für das kommende Jahr vor

Foto: mia

Welche Herausforderungen der Haushalt in den nächsten Jahren mit sich bringen wird, haben Kämmerer und Bürgermeisterin in Lorch vorgetragen. Es gibt aber auch einen Hoffnungsschimmer.

Freitag, 18. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

28 Sekunden Lesedauer



2020





Wieviel Geld insgesamt investiert werden soll und in welchen Posten die höchste Summe fließt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Um die Investitionen der kommenden jahre ging es in dem jüngsten Gemeinderat der Stadt Lorch. Bei der Einbringung im Mai hatte Bürgermeisterin Marita Funk den Haushaltals einen „Haushalt der Orientierung“ bezeichnet. Dabei sei der Zeitpunkt der Einbringung sowie die unklare Lage aufgrund der Pandemie besonders gewesen. Ebenso die Form des Haushalts, da dieser zum ersten Mal nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht eingebracht wurde.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



192 Aufrufe

113 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb