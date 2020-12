Normannia Gmünd verlängert vorzeitig mit Zlatko Blaskic und Adrian Schad

Foto: Kessler

Der Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd hat vorzeitig die Verträge mit seinem Trainer Zlatko Blaskic um zwei Jahre und mit Co-​Trainer Adrian Schad um ein Jahr verlängert.

Freitag, 18. Dezember 2020

Alex Vogt

Im Dezembergab der. FC Normannia Gmünd die Verpflichtung von Zlatko Blaskic für den Trainerposten bekannt. Nach nur zwei erfolgreichen, mehr als spektakulären Punktspielen der Saison/​wurde die Verbandsligasaison abgebrochen. Blaskic ging mitsamt seinem kompletten Team in eine lange Fußballpause und konnte nicht mehr mit seiner Mannschaft arbeiten.Dann der Re-​Start im Sommerund nach zwölf Punktspielen musste Zlatko Blaskic inzwischen zusammen mit seinem neuen Assistenztrainer Adrian Schad und dem kompletten Team wieder den gesamten Trainings– und Spielbetrieb einstellen. Nicht nur für ihn als Vollblutfußballer erneut eine Katastrophe, aber wie alle in seiner Branche schaut er positiv in die Zukunft und wartet voller Ungeduld auf den erneuten Re-​Start in– wann auch immer dieser sein wird.Doch auch in dieser Ruhepause legten die Verantwortlichen im Schwerzer nicht die Hände in den Schoß, sondern planten für die Zukunft. Der Sportliche Leiter Stephan Fichter und das für Fußball zuständige Präsidiumsmitglied Marco Biegert setzten sich mit dem Cheftrainer und seinem Assistenten zusammen und verlängerten mit Zlatko Blaskic um zwei Jahre und mit Adrian Schad zunächst um ein weiteres Jahr. Marco Biegert: „Angesichts der jüngsten Entwicklung des. FC Normannia Gmünd ist die Verlängerung mit Zlatko Blaskic und Adrian Schad folgerichtig. Seine menschlichen Qualitäten überzeugen.“ Stephan Fichter ergänzt: „Es ist die einzig verständliche und nachvollziehbare Lösung. Der. FC Normannia ist mit der Arbeit von Zlatko Blaskic sehr zufrieden. Die Mannschaft hat unter ihm eine sehr gute Entwicklung genommen, spielt attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Mir gefällt es, wie Zlatko die Mannschaft führt. Seine menschlichen Qualitäten überzeugen, seine Empathie spricht für ihn.“Zlatko Blaskic äußert sich wie folgt zu dieser Entscheidung: „Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, meinem Trainer– und Betreuerstab ist hervorragend. Gerade deshalb musste ich nicht lange überlegen, meinen Vertrag um zwei weitere Jahre zu verlängern. Es ist ein großes Privileg, bei der Normannia als Cheftrainer arbeiten zu dürfen. Ich möchte mich bei Sportchef Stephan Fichter und dem gesamten Vorstand für das ausgesprochene Vertrauen bedanken.“ Co-​Trainer Adrian Schad fügt hinzu: „Ich freue mich, weiterhin Teil eines tollen Teams zu sein und die Zukunft der Normannia aktiv mitgestalten zu können.“

