Samstagsreortage: Pandemie-​Krisenstab beim DRK

Foto: Marcus Menzel

Wir hatten uns für letzten Dienstag um 16 Uhr mit Steffen Alt, Kreisgeschäftsführer des DRK-​Kreisverbandes Schwäbisch Gmünd, zu einem Gespräch verabredet. Was wir vorher nicht wussten: kurzfristig hat man im Hause in der Weißensteiner Straße einen Pandemie-​Krisenstab einberufen, an dem wir im Hintergrund teilnehmen durften.

Freitag, 18. Dezember 2020

Marcus Menzel

Sieben Personen nahmen am Krisenstab teil, natürlich via Video-​Konferenz innerhalb des DRK-​Kreisverbands: Kreisgeschäftsführer Steffen Alt, sein Stellvertreter Marc Bischoff, Betriebsrat Ludwig Bertram,Andreas Lasermann, Leiter der Sozialarbeit, Sigrun Merholz, Leiterin Ambulante Dienste, Rettungsdienstleiter Tobias Gerhardts sowie Kreisbereitschaftsleiter Roland Kässer und Kreisbereitschaftsarzt Dr. Reinhard Barth. Mehr über den Krisenstab, die Maßnahmen und das Angebot des DRK lesen Sie in der Samstagsreportage der Rems-​Zeitung am. Dezember.

