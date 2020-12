Visionen für das Augustinusgemeindehaus

Marco Iannelli, Leiter Planung im Architekturbüro Sonnentag, und die Verantwortlichen der Kirchengemeinde informierten über den Stand der Planungen zur Sanierung des Augustinusgemeindehauses.

Freitag, 18. Dezember 2020

Nicole Beuther

Welche Schwerpunkte bei der Sanierung im Blick stehen und wie der zeitliche Ablauf aussieht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



„Wir werden in dieser belastenden Zeit der Pandemie mit diesem Jahrhundertprojekt der Sanierung des Augustinusgemeindehauses hinausgeführt über unsere jetzige Zeit,“ sagt Dekanin Richter. „Es ist ein Hoffnungsprojekt. Die Planungen stärken die Zuversicht, dass die Zeit kommen wird, in der wir in diesem Haus der evangelischen Kirche in Schwäbisch Gmünd uns wieder treffen können in einem weit geöffneten Haus für die Menschen, die Gemeinde und die Öffentlichkeit. Durch die große Fusion zur Evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd brauchen wir unser Gemeindehaus noch viel dringender mit einer zukunftsfähigen Gestaltung und Funktion.“

