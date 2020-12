Bettringer Fußballer im „Sportstudio“ des ZDF

Foto: SGB

Per Fallrückzieher zum 4 : 4 -Ausgleich im Bezirksstaffel-​Spiel beim 1 . FC Normannia Gmünd II ist Selim Yücel am 10 . Oktober für die U 17 der SG Bettringen ein spektakuläres Tor gelungen. Deshalb wurde er nun vom ZDF in das „Aktuelle Sportstudio“ eingeladen und wird dort an diesem Samstag gegen Handball-​Nationaltorhüter Johannes Bitter an der Torwand antreten. Beginn dieser Sendung ist um 23 Uhr.

Samstag, 19. Dezember 2020

Alex Vogt

stand es für die Udes. FC Normannia Gmünd II zur Halbzeit. In Hälfte zwei kämpfte sich die SG Bettringen ins Spiel zurück und konnte zumausgleichen. Doch diese Bemühungen schienen mit dem erneuten Rückstand zumin der. Minute bereits dahin zu sein.Dann aber schlug die Stunde des SGB-​Kapitäns Selim Yücel: „Wir haben uns trotz dieses Nackenschlags nicht aufgegeben und weitergekämpft. Mit demgelang mir der dritte Treffer in diesem Spiel.“ Es war ein ganz besonders sehenswertes Tor – per Fallrückzieher. „Mein Cousin filmte in dieser turbulenten zweiten Halbzeit das Spiel. Schnell ging dann das Tor zumdurch alle Soziale Medien: von meinen Freunden, über die Medien der SG Bettringen bis hin zu überregionalen Portalen. Erstaunt verfolgte ich den Hype um das Video“, so Yücel. Das Video seines Traumtores ist auf den sozialen Kanälen der SGB-​Fußballer zu sehen.

