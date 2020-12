In Lorch sollen weitere Krippenplätze geschaffen werden

Die Bedarfsermittlung hat ergeben, dass in Lorch weitere Krippenplätze benötigt werden. So hat die Verwaltung darauf reagiert.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lorch ging es unter anderem um das Thema Kinderbetreuung. „Die

Krippenplätze sind laufend beobachtet worden“, erklärte Bürgermeisterin Marita Funk. „Wir hatten das Thema in einer Sitzung im Oktober besprochen.“ Es habe sich herausgestellt, dass ab der zweiten Hälfte des

ersten Halbjahres, also etwa ab April, der Bedarf an Plätzen in Krippen steige. In Absprache mit der katholischen Kirchengemeinde Lorch wird die vierte Kindergartengruppe, die im Kindergarten St. Konrad eröffnet

werden sollte daher in eine Krippengruppe umgewidmet, sagt Funk. „Die Räumlichkeiten sind dafür geeignet, es bedarf nur eines Türdurchbruchs und kleineren Anschaffungen wie einem Wickeltisch.“

Allerdings hat eine Krippengruppe mit nur zehn Plätzen deutlich weniger Plätze als die geplanten 25 Plätze, die im St. Konrad geplant waren.





Wie das Platzproblem geregelt wird und was es mit dem neuen Bau am Waldhäuser Baggersee auf sich hat, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

